30 Jahre Einheit Partnerschaft zwischen den Landkreisen Cham und Bautzen – „Lehrstück gelebter deutscher Einheit“

Eine kleine Delegation aus dem Landkreis Cham unter der Leitung des stellvertretenden Landrats Markus Müller durfte an den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Bautzen teilnehmen. Eingeladen hatte der Landkreis Bautzen, der seit 28 Jahren in einer Landkreispartnerschaft mit dem Landkreis Cham verbunden ist.