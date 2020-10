Kerstin Radler „Forschungsstandort Bayern wird auch nach Corona Weltklasse bleiben“

Foto: Büro Radler

„Mit der Hightech Agenda (HTA) hat Bayern vor einem Jahr eine bundesweit einzigartige Technologieoffensive gestartet: Zwei Milliarden Euro Fördergelder, 1.000 neue Professorenstellen und 13.000 zusätzliche Studienplätze – so baut der Freistaat seine Spitzenstellung in der Forschung aus“, so Kerstin Radler, stellvertretende Vorsitzende der Freie-Wähler-Landtagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst.