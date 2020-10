Bilanz Wieder Anstieg beim Wohnungsbau im Landkreis Regensburg im dritten Quartal

Im Landkreis Regensburg entsteht stetig zusätzlicher Wohnraum. Im dritten Quartal 2020 wurden insgesamt 520 neue Wohnungen genehmigt. Das ist erneut ein spürbarer Anstieg um fast 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Juli bis September 2019: 482; Juli bis September 2018: 271 genehmigte Wohnungen).

Landkreis Regensburg. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erhielten somit 1.217 Wohnungen grünes Licht. Im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre waren es 1.255 (2019) und 970 (2018). Wie das Landratsamt mitteilt, ist der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum unter „natürliche Schwankung“ zu verbuchen. Genehmigungsverfahren, die sich zum Teil im Frühjahr wegen ausgefallener Gemeinderatssitzungen etwas verzögert haben, haben dann im Sommer wieder aufgeholt.

Unter den genehmigten Wohnungen im dritten Quartal 2020 waren unter anderem 195 Einfamilienhäuser, 203 Wohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern, 32 Einzelwohnungen in bereits bestehenden Gebäuden und 87 Wohnungen mit gemischter und gewerblicher Nutzung. Von den 520 Wohneinheiten durchliefen 400 das Genehmigungsverfahren im Landratsamt; 120 unterlagen dem sogenannte Freistellungsverfahren, bedurften also aufgrund der gegebenen Bebauungsplan-Konformität keiner Genehmigung.

In der Boom-Region Regensburg ist die Nachfrage nach Miet- und Eigenimmobilien schon seit Jahren unvermindert hoch. Dabei wirkt sich der Siedlungsdruck aus der Stadt Regensburg immer stärker auch auf den Landkreis aus. Experten beobachten, dass sich der Trend zum Leben auf dem Land – auch wegen zunehmender Möglichkeiten durch die Digitalisierung – weiter beschleunigt. Landrätin Tanja Schweiger bedankt sich daher bei allen, die mit ihren Bau-Projekten zur Entspannung beitragen. „Wir wollen, dass alle, die im Landkreis Regensburg bleiben oder hierher ziehen möchten, auch ein bezahlbares Zuhause finden.“ Die Landkreisbehörde unterstütze daher Bauwillige nach besten Kräften mit möglichst schnellen und unbürokratischen Genehmigungen.

Bei weiteren Fragen steht die Bauabteilung im Landratsamt jederzeit gerne zur Verfügung. Abteilungsleiter Michael Iglhaut ist unter der Telefonnummer 0941/ 4009355 oder per Mail an bauamt@lra-regensburg.de erreichbar.