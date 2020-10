Kommunalpolitik Bürgermeister Rudolf Gruber will Pielenhofen fit für die Zukunft machen

Foto: Romina Wildenauer

Der Antrittsbesuch beim Bürgermeister Rudolf Gruber zeigt, dass die Gemeinde Pielenhofen gut dasteht. Die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer steht als die zuständige Stimmkreisabgeordnete allen Bürgermeistern des Landkreises unterstützend zur Seite, wenn es um Anliegen an die Landespolitik geht. Zugleich macht sie sich ein Bild über laufende und anstehende Projekte in den Landkreiskommunen – so auch in Pielenhofen.