Sechsstreifiger Ausbau A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Burgweinting und Rosenhof muss gesperrt werden

Von Samstag, 17. Oktober, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 18. Oktober, circa 14 Uhr, ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Burgweinting und Rosenhof in beiden Richtungen voll gesperrt.

Regensburg. Während dieser planmäßig letzten Vollsperrung der A3 im Ausbaujahr 2020 werden die 22 Stahlträger der Behelfsbrücke über die A3 zwischen Neutraubling und Barbing ausgehoben. Die 50 Meter lange Brücke wurde im Dezember 2019 errichtet, um die wichtige Straßenverbindung an der Anschlussstelle Neutraubling während des Abbruchs der alten Brücke und des Neubaus der neuen Brücke offenzuhalten. Die Verkehrsfreigabe der neuen Brücke erfolgte am 9. Oktober um 13 Uhr Vormittag nach neun Monaten Bauzeit. Die Behelfsbrücke wird nun nicht mehr benötigt.

Umleitung durch das Stadtgebiet

Der Autobahnverkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über die Landshuter Straße, den Odessa-Ring, die Straubinger Straße und die Staatsstraße 2660/ehemalige B8 umgeleitet. Hinweistafeln auf der A3 weisen seit einer Woche auf die Vollsperrung hin.

Für den Fernverkehr auf der Route Nürnberg-Passau wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen und ausgeschildert. Diese verläuft in beiden Richtungen ab dem Autobahnkreuz Regensburg über die A93, die B15n, die A92 bis zum Autobahnkreuz Deggendorf.

Für den Fernverkehr auf der Route Passau-Hof empfiehlt die Autobahndirektion Südbayern eine weiträumige Umfahrung ab der Anschlussstelle Straubing (A3) in Richtung Cham über die B20 und weiter über die B85 zur Anschlussstelle Schwandorf (A93). Auch diese Route ist ausgeschildert

Wichtiger Hinweis: Die für den Individualverkehr gesperrte A 3 wird während der Arbeiten von Baufahrzeugen und schweren Lkw befahren – unbefugtes Betreten der Fahrbahn ist lebensgefährlich!

Teilsperrung der Anschlussstelle Neutraubling

Bereits am Freitag, 16. Oktober, ab circa 13 Uhr, wird die Anschlussstelle Neutraubling in Fahrtrichtung Passau gesperrt. Dadurch ist sowohl das Abfahren von der A3 aus Richtung Regensburg kommend als auch das Auffahren auf die A3 in Richtung Passau nicht möglich. Der Grund für die Sperrung sind Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Neutraubling mit der Walhallastraße. Die Sperrung wird am Sonntag, 18. Oktober, um circa 14 Uhr aufgehoben.

Vollsperrung der Walhallastraße zwischen Neutraubling und Barbing

Ebenfalls am Freitag, 16. Oktober, ab circa 13 Uhr, wird die Walhallastraße zwischen der Regensburger Straße in Neutraubling und der Staatsstraße 2660/ehemalige B8 nördlich der A3 für Pkw und Lkw gesperrt. Auch hier sind der Grund für die Sperrung die Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Neutraubling mit der Walhallastraße. Die Sperrung wird am Sonntag, 18. Oktober, um circa 14 Uhr aufgehoben.

Der Verkehr der Walhallastraße wird während der Sperrung ab Freitag, 16. Oktober, circa 13 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen über die Südumgehung Neutraubling, die Ostumgehung Neutraubling und die Staatsstraße 2660 (ehemalsB 8) umgeleitet.

Beim Linienverkehr kommt es wegen der Sperrung der Walhallstraße ab Freitag, 16. Oktober, circa 13 Uhr, bis Sonntag, 18. Oktober, circa 14 Uhr, zu folgenden Einschränkungen und Umleitungen: Die Linie 30 kann die Haltestelle Barbing Feuerwehrhaus nicht bedienen. Ersatzhaltestelle ist Barbing Regensburger Straße in Richtung Sarching. Die Linien 30/31 können die Haltestellen Neutraubling Gärtnersiedlung, Rathaus, Marktplatz, Dresdener Straße und Heising nicht bedienen. Ersatzhaltestellen sind hier Neutraubling Friedhof und Aussigerstraße. Die Linie N30 kann die Haltestelle Barbing Feuerwehrhaus nicht bedienen. Ersatzhaltestelle ist Barbing Regensburger Straße in Richtung Sarching. Zudem können die Haltestellen Neutraubling Gärtnersiedlung, Rathaus und Marktplatz nicht bedient werden. Ersatzhaltestelle ist hier Neutraubling Neudecker Straße. Die Linie 33 kann ebenfalls die Haltestelle Barbing Feuerwehrhaus nicht bedienen. Ersatzhaltestelle ist Barbing Regensburger Straße Richtung Sarching. Die Linie 63 kann die Haltestellen Barbing Feuerwehrhaus, Regensburger Straße und Friesheimer Straße nicht bedienen. Hier wird eine Ersatzhaltestelle in Barbing beim Wertstoffhof eingerichtet. Zudem können die Haltestellen Neutraubling Rathaus und Marktplatz nicht bedient werden. Hier ist Neutraubling Neudecker Straße die Ersatzhaltestelle. Die Linie 102 kann die Haltestellen Neutraubling Marktplatz, Rathaus und Gärtnersiedlung nicht bedienen. Ersatzhaltestelle ist Neutraubling Mittelschule. Zudem können die Haltestellen Barbing Regensburger Straße und Friesheimer Straße nicht bedient werden. Hier wird eine Ersatzhaltestelle in Barbing beim Wertstoffhof eingerichtet. Diese Ersatzhaltestelle wird in beiden Richtungen angefahren. In Richtung Neutraubling können die Haltestellen Neutraubling Gärtnersiedlung, Rathaus und Marktplatz nicht bedient werden. Hier ist Neutraubling Neudecker Straße die Ersatzhaltestelle.

Hinweis zu den Terminen: Grundsätzlich sind alle Zeitangaben planmäßige Vorgaben der Autobahndirektion Südbayern. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund der Witterung oder der Einflüsse Dritter ergeben. Dies gilt insbesondere für Asphalt- und Markierungsarbeiten. Diese können beispielsweise bei Regen nicht durchgeführt werden.

Die Autobahndirektion dankt für Verständnis und Geduld

Oberstes Ziel der Planungen ist es, die Auswirkungen für den Verkehr auf der Autobahn sowie in der Region so gering wie möglich zu halten. Nur durch konzentrierte Arbeiten in der Nacht bzw. am Wochenende lassen sich längerfristige Vollsperrungen auch an Werktagen vermeiden. Daher bittet die Autobahndirektion Südbayern auch für die kommenden ausbaubedingten Verkehrsbeeinträchtigungen um Verständnis bei den Anwohnern der Umleitungsstrecken und den Verkehrsteilnehmern.