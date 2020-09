Stadt Regensburg Unterirdische Kanalsanierung beginnt voraussichtlich am 12. Oktober

Foto: Ursula Hildebrand

Voraussichtlich am Montag, 12. Oktober, beginnt in Regensburg die unterirdische Sanierung der schadhaften Abwasserkanäle einschließlich der Hausanschluss- beziehungsweise Sinkkastenleitungen in den Straßen „Im Reichen Winkel, Hunsrückstraße, Egerstraße, Sudetendeutschestraße, Karlsbader Straße“ (Bauabschnitt II).