Gotthardt zu Besuch Nachfrage nach Kleidungsstücken hat nicht nachgelassen

Tobias Gotthardt zieht den Hut vor dem Engagement der Engagierten des Second-Hand-Ladens „For you“ und des Vereins „Fairer Handel Stadt Wörth an der Donau“. Foto: Philipp Seitz

Der Second-Hand-Laden „For you“ in Wörth an der Donau ist eine Erfolgsgeschichte. „Mit den jährlichen Einnahmen können wir wohltätige und regionale Vereine unterstützen“, erklärt Anton Rothfischer, der Vorsitzende des Vereins „Fairer Handel Stadt Wörth an der Donau e. V.“ und ehemalige Bürgermeister der Stadt. Der im Februar gegründete Verein ist Träger des Second-Hand- und des Eine-Welt-Ladens in der Stadt Wörth.