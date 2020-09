Umleitung ausgeschildert Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der Leibnizstraße und in der Franz-Josef-Strauß-Allee

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 26. bis 27. September, wird die Fahrbahn in der Leibnizstraße und in Regensburg vor der Einmündung in die Max-Planck-Straße erneuert. In der Franz-Josef-Strauß-Allee wird die Fahrbahn vor der Kreuzung Landshuter Straße/ Obertraublinger Straße (stadteinwärts) erneuert. Aus diesem Grund werden am Samstag, 26. September, die Fräsarbeiten durchgeführt und am Sonntag, 27. September, die neue Asphaltdecke eingebaut.