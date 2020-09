Ohne Moos nichts los! Stadtjugendring informiert über Finanzierungsmöglichkeiten der Jugend- und Verbandsarbeit

Referent Detlef Staude. Foto: Stadtjugendring Regensburg

Am Dienstag, 6. Oktober, bietet der Stadtjugendring ein Onlineseminar zu Finanzierungsmöglichkeiten in der Jugend- und Verbandsarbeit an. Inhalt des Seminars ist unter anderem die Antragsstellung an den Stadtjugendring und weitere Zuschussmöglichkeiten von Bund, Land, Bezirk und Stadt.