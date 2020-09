Umbau abgeschlossen Bänder bei BMW in Regensburg laufen ab 1. Oktober wieder

Der BMW-Standort Regensburg beginnt am 1. Oktober wieder mit der Produktion. Schäden am Dach einer Montagehalle hatten zu einer zweiwöchigen Verlängerung der planmäßigen Produktionsunterbrechung geführt. „Die Reparaturarbeiten wurden in Rekordzeit abgeschlossen, und der Einbau der Anlagen macht gute Fortschritte“, schreibt Werkleiter Frank Bachmann in einem Brief an die Mitarbeiter.