Sperrung Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße CHA11 „Nanzinger Straße“ in Schorndorf

Die Kreisstraße CHA11 „Nanzinger Straße“ in Schorndorf ist ab Ortseingang bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2146 „Chamer Straße“ ab Mittwoch, 23 September, für einen Zeitraum von circa zwei Wochen für den gesamten Verkehr aufgrund von Straßenbauarbeiten gesperrt.

Landkreis Cham. Auf dem circa 500 Meter langen Teilstück der Kreisstraße CHA11 werden die Asphaltdecke sowie Einbauteile (Schieberkappen und Schachtabdeckungen) erneuert. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

Zur Aufrechterhaltung des Anwohnerverkehrs der zu beiden Seiten an die Kreisstraße angeschlossenen Baugebiete (Riedäcker und Tannleiten) erfolgt die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten. Das Baugebiet Riedecker sowie Tannleiten ist während der Bauarbeiten aus Richtung Nanzing zu erreichen (BAI). Entsprechend dem Baufortschritt erfolgt dann die Umlegung der Erschließung der Baugebiete in Richtung „Chamer Straße“ (BAII).

Das Landratsamt Cham bittet die Anlieger und betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die nicht vermeidbaren Behinderungen. Alle Beteiligten sind bemüht, die Behinderungen so kurz wie möglich zu halten und die Arbeiten so zügig wie möglich abzuschließen.