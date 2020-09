Naturschutz Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt spendet Nistkästen

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt verschenkt vor der kalten Jahreszeit Nistkästen für Vögel an Einrichtungen und Kindergärten im Landkreis Regensburg. Foto: Philipp Seitz

Auch in Bayern nehmen die Rückzugsorte und Nisthöhlen für die verschiedensten Vogelarten ab. Wichtig seien deshalb auch künstliche Nisthilfen oder Nisthöhlen, wie beispielsweise Nistkästen, heißt es vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt möchte seinen Teil dazu beitragen, dass Vögel in der Region neue Quartiere und Nistplätze finden.