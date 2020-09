Bis 30. September Endspurt für die Aktion „Zammhalt’n schmeckt guad!“ – gut essen und regionale Schmankerl gewinnen

Als Zeichen der Solidarität mit den Gastwirten, die unter den Corona-Beschränkungen besonders gelitten haben, startete der Landkreis Regensburg am 15. August die Mitmach-Aktion „Zammhalt‘n schmeckt guad!“.

Landkreis Regensburg. Jeder Gast, der einen der mitmachenden Gastronomiebetriebe besucht oder dort Speisen zum Mitnehmen bestellt, kann an der Verlosungsaktion des Landkreises teilnehmen und eine von 100 Kisten mit Spezialitäten aus der Region im Wert von jeweils 30 Euro gewinnen. Die Aktion zur Unterstützung der regionalen Gastronomie läuft noch bis 30. September 2020.

Und so geht die Aktion: Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe erkennen Sie an den ausgehängten „Zammhalt‘n schmeckt guad!“-Plakaten. Auf diesen finden Sie Informationen, wie man sich zur Verlosung online anmeldet; gerne stehen Ihnen auch die teilnehmenden Gastwirte mit Informationen zur Verfügung. Die Verlosung findet am 12. Oktober statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt und können ihre Preise in einer Regionaltheke ihrer Wahl abholen. Eine Übersicht über die beinahe 90 Regionaltheken-Standorte im Landkreis Regensburg und im Umland finden Sie im Internet unter nimms-regional.de.

Wenn auch Sie dazu beitragen wollen, dass die gastronomische Vielfalt im Landkreis Regensburg erhalten bleibt, dann gehen Sie gut essen und gewinnen regionale Schmakerl. Jeder Besuch zählt! Jeder kann dazu beitragen, dass regionale Strukturen und Wertschöpfungsketten weiterhin bestehen und funktionieren. Das ist regional, das ist nachhaltig, das ist Zammhalt‘n!