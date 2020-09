Pandemie Corona-Fall in der Verwaltung – Rathaus und Bürgerbüro in Wörth an der Donau geschlossen

In Wörth an der Donau ist eine Person, die bei der Verwaltungsgemeinschaft beschäftigt ist, corona-positiv getestet worden. Das hat Bürgermeister Josef Schütz, der auch Gemeinschaftsvorsitzender ist, auf der Homepage der Stadt Wörth mitgeteilt.

Wörth an der Donau. Ab sofort sind deshalb das Rathaus am Rathausplatz 1 und auch das Bürgerbüro in der Straubinger Straße 1 bis auf Weiteres für jeden Parteiverkehr geschlossen. „Die Verwaltungsgemeinschaft ist ab sofort und bis Ende dieser Woche nur über einen Notbetrieb telefonisch unter der Nummer 09482/ 9403-0 oder per Mail (an info@vg-woerth-brennberg.de erreichbar“, so Schütz.

Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Beschäftigte der Verwaltungsgemeinschaft betroffen sind. Man befinde sich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Regensburg. „Wir bitten die Kontaktaufnahme in dieser Woche auf dringliche Angelegenheiten

zu beschränken und bitten um Ihr Verständnis. Die Regelung für kommende Woche ist derzeit noch nicht absehbar, sobald es weitere Erkenntnisse gibt, teilen wir diese umgehend mit“, so Schütz.