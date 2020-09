Parkplätze entfallen teilweise Erneuerung der Abwasser-, Anschluss- und Straßenentwässerungskanäle in der Elsässer Straße

Ab Donnerstag, 17. September, werden die vorhandenen öffentlichen Abwasserkanäle, die Anschlusskanäle und die Straßenentwässerungskanäle in der Elsässer Straße in Regensburg erneuert. Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten wird der Straßenbelag vollständig erneuert.