Mobilfunkausbau Funkmast in Regendorf schließt Lücke auf der Autobahn

Peter Unger, Bruno Jacobfeuerborn, Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Andrea Dobsch und Tobias Gotthardt. Foto: Kathrin Lechl

„Ohne Mobilfunk funktioniert nichts mehr“, weiß Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Doch auf Bayerns 2.500 Kilometer Autobahnen gibt es immer noch Lücken, die es zu schließen gilt. Am Dienstag, 15. September, gab Aiwanger einen neuen Funkmasten in Regendorf in Zeitlarn frei, der ab sofort eine solche Lücke abdeckt.