„Mehr Tempo – Mehr Qualität“ Kerstin Radler begrüßt Hightech Agenda Plus als Signal des Aufbruchs für Wissenschaft und Forschung

Universitätspräsident Prof. Dr. Udo Hebel und Landtagsabgeordnete Kerstin Radler. Foto: Silvia Gross

Mit der Hightech Agenda Plus (HTA) mit rund 900 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 wird der Freistaat Bayern die HTA als Anschub für den Neustart nach Corona nutzen. „Dies ist ein starkes Signal des Aufbruchs, da dadurch auch die Umsetzung der bisherigen Hightech Agenda beschleunigt wird“, so die Regensburger Abgeordnete der Freien Wähler, Kerstin Radler.