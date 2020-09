Landrätin überreicht Auszeichnungen Fred-Detlev Wiegand erhält Verdienstmedaille

Eine Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, vier Urkunden für Feldgeschworene sowie zwei Ehrenzeichen des Bayerischen Roten Kreuzes konnte die Landrätin an sieben Landkreisbürger verleihen.

Regensburg. „Diese Urkunden und Ehrenzeichen sowie der Verdienstorden sind Ausdruck des Dankes und der Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit und Ihr ehrenamtliches Engagement“, so Landrätin Tanja Schweiger. An der Feierstunde nahmen auch Leitender Vermessungsdirektor Alfons Steimer, Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; Björn Heinrich, BRK Kreisgeschäftsführer, sowie die Bürgermeister der Heimatgemeinden der Geehrten teil.

Ohne das bürgerschaftliche Engagement könne eine Gesellschaft nicht gelingen; viele Dienste müssten entfallen, da sie so von den Kommunen nicht mehr geleistet werden könnten. „Egal in welchem Verein, es ist das ehrenamtliche Engagement, das gesellschaftlichen Leben Wert verleiht“, sagte die Landrätin. Durch ihr jahrelanges Wirken seien die Geehrten Vorbild für Generationen, hätten ihr Umfeld mit ihren Ideen und durch ihre Einsatzbereitschaft geprägt und ein attraktives Umfeld geschaffen. „Für Ihr uneigennütziges Wirken möchte ich Ihnen ein herzliches ‚Vergelt`s Gott’ sagen“, so die Landrätin.

Mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde Fred-Detlev Wiegand aus Regenstauf ausgezeichnet.

Nach einer kurzen Laudatio zum Feldgeschworenenamt durch Alfons Steimer erhielten für 25 Jahre Josef Bayerl (Beratzhausen), Joachim Birr (Beratzhausen), Heinrich Lell (Brunn) und Johann Scherübl (Pielenhofen) eine Urkunde. Ebenfalls für 25 Jahre Dienst als Feldgeschworene werden Rudolf Böhm, Pielenhofen; Hermann Dirrigl, Beratzhausen; Hermann Glaser, Beratzhausen und Johann Graf, Brennberg; ausgezeichnet. Adolf Brandl aus Regenstauf erhält die Urkunde für 50 Jahre Dienst als Feldgeschworener. Da die Geehrten verhindert waren, wird die Urkunde auf anderem Weg persönlich ausgehändigt.

Siegfried Reindlmeier (Regenstauf) und Adolf Sentner (Wörth a.d.Do.) wurden durch Björn Heinrich mit einem Ehrenzeichen für 40 ehrenamtliche beim Bayerischen Roten Kreuz Dienstjahre geehrt.

Als zusätzliches Dankeschön überreichte die Landrätin an alle, die einen Antrag gestellt hatten und die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, die bayerische Ehrenamtskarte.

Laudatio zur Verleihung der Bundesverdienstmedaille für Fred-Detlev Wiegand

Fred Wiegand ist seit Jahrzehnten in verschiedenen Regenstaufer Vereinen überdurchschnittlich aktiv. Von 1991 bis 1996 war er 2. Vorsitzender und von 1996 bis 2016 1. Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Hirschling. In diesen Jahren hat er die Feuerwehr zusammen mit den Kommandanten zu einer modernen Wehr ausgebaut. Als letztes Großprojekt hat er den Bau des neuen Feuerwehrhauses initiiert und tatkräftig mitgebaut. Die 125-Jahrfeier hat er als Festleiter betreut und eine Festschrift verfasst. Bei der Jahreshauptversammlung 2016 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seit dem 1. Dorffest Hirschling im Jahr 1990 arbeitet Fred Wiegand dort mit und zeichnete von 1998 bis 2016 dafür verantwortlich. Mittlerweile ist das Dorffest Hirschling zu einer Institution geworden, die über den Landkreis hinaus bekannt ist. Bei der Krieger- und Soldatengemeinschaft ist er seit seinem Eintritt 1985 aktiv. In der Kommunalpolitik engagiert sich Fred Wiegand seit dem Jahr 2002, er ist Marktgemeinderat und Mitglied in verschiedenen Ausschüssen sowie seit 2011 Fraktionssprecher der SPD im Marktgemeinderat. Seit 1974 ist er bei der SPD und engagiert sich seit 1975 aktiv in verschiedenen Ämtern. „Mit Ihren vielseitigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen setzen Sie wichtige Akzente. Dieses beispielhafte Engagement wird nun mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt“, so die Landrätin.

Bildunterschrift: Die Geehrten 1. Reihe v. li.: Adolf Sentner, Fred-Detlev Wiegand und Siegfried Reindlmeier; 2. Reihe v. li.: Joachim Birr, Johann Scherübl, Landrätin Tanja Schweiger, Heinrich Lell sowie Josef Bayerl. Foto: Beate Geier