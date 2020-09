„Wir haben Platz“ Regensburg bleibt solidarisch – 250 Menschen auf Kundgebung von „Seebrücke“

Foto: Adrian Kohl

Bereits zum zweiten Mal in wenigen Tagen veranstaltete die Initiative „Seebrücke Regensburg“ am Sonntag, 13. September, eine Kundgebung, um eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einzufordern. Am Mittwoch, 9. September, hatte die Initiative eine erste Kundgebung als direkte Reaktion auf das Feuer in Moria organisiert und eine Evakuierung der knapp 13.000 Geflüchteten verlangt.