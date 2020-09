Kommunalpolitik Neue Broschüre erschienen – der Kreistag 2020/2026 auf einen Blick

Landrätin Tanja Schweiger blättert durch die neue Broschüre „Politische Vertretung im Landkreis Regensburg der Wahlzeit 2020/2026“, die erstmals in dieser Form aufgelegt wurde. Foto: Petula Hermansky

Der Kreistag ist die Vertretung aller 194.000 Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, er wurde am 15. März 2020 im Zuge der allgemeinen Kommunalwahlen in Bayern neu gewählt und zwar beginnend am 1. Mai 2020 für sechs Jahre, also bis 30. April 2026. Soweit die Kurzbeschreibung – wie aber setzt sich der Kreistag 2020/26 zusammen, welche Parteien und Personen gehören ihm an, welche Gremien gibt es und welche Funktionen haben die einzelnen Kreistagsmitglieder dort übernommen?