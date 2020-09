Übergabe „Tierischer“ Mundschutz für alle ABC-Schützen im Landkreis Regensburg

Auf Anregung von Landrätin Tanja Schweiger und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sponserte die Sparkasse Regensburg insgesamt circa 2.900 Mirkrofaser-Masken mit Tiermotiven für alle ABC-Schützen im Landkreis und in der Stadt Regensburg.

Landkreis Regensburg. Am Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) Regenstauf wurden vor Kurzem in Anwesenheit von Landrätin Tanja Schweiger, Manfred Pitzl, Vorstand der Sparkasse Regensburg; Schulamtsdirektor Clemens Sieber; Dorothea Daum, Schulleiterin SFZ Regenstauf sowie Ralf Bernowsky, Regierung der Oberpfalz (für Förderzentren im LKR zuständig) symbolisch die Masken für den Landkreis Regensburg übergeben.

„Der Schulstart im Regelbetrieb ist für uns alle ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität und gerade für die jungen Schülerinnen und Schüler wichtig. Trotzdem werden uns weitere Hygienemaßnahmen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch künftig begleiten“, so Landrätin Tanja Schweiger. Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ richtete die Landrätin an die Verantwortlichen der Sparkasse Regensburg für die finanzielle Unterstützung dieser Aktion.