„Gute Nachricht für Regensburg“ Bund fördert Sanierung des Regensburger Wöhrdbads mit 2,8 Millionen Euro

Foto: Kathrin Lechl

„Das ist eine gute Nachricht für Regensburg“, so die für den Wahlkreis Regensburg zuständige SPD-Betreuungsabgeordnete Marianne Schieder. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Mittwoch, 9. September, die Förderung des Freibades am Oberen Wöhrd mit knapp 2,8 Millionen Euro beschlossen. Damit trägt der Bund 44 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 6,3 Millionen Euro.