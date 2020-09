Im Landkreis Regensburg Fahrplanwechsel zum Schuljahresbeginn bringt zahlreiche Angebotsverbesserungen auf Regionalbuslinien

Zum Schuljahresbeginn hat die landkreiseigene Nahverkehrsgesellschaft GFN auf einigen Regionalbuslinien Angebotsoptimierungen vorgenommen. Diese betreffen in erster Linie die Schülerbeförderung und erfolgen zusätzlich zu den bereits bestellten Verstärkerbussen auf besonders stark frequentierten Linien.

Landkreis Regensburg. Die Linie 5 (Falkenstein –) Wörth an der Do. – Sulzbach – Donaustauf – Regensburg Hbf. wird auf ausgewählten Fahrten bis Zinzendorf verlängert und ergänzt das Fahrtenangebot der Linie 5A. Montag bis Freitag besteht künftig morgens um 6.03 Uhr eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit in Richtung Regensburg. Die Fahrt um 17 Uhr ab Regensburg Hbf. wird ebenfalls bis Zinzendorf geführt. Die Nachtschwärmerfahrt um 1.35 Uhr ab Regensburg fährt nach der Wiederaufnahme des Betriebs bis Zinzendorf.

Auf der Linie 12 Heitzenhofen – Pielenhofen – Kneiting – Regensburg Hbf. wird zur Sicherung des Schulwegs für Grundschüler aus Pielenhofen mit der Fahrt um 7.33 Uhr ab Heitzenhofen Ost die Haltestelle Pielenhofen Am Winterort (7.47 Uhr) zusätzlich bedient. Bei dieser Fahrt fährt der Bus nicht mehr direkt nach Schwetzendorf. Die Fahrgäste werden gebeten, um 7.47 Uhr bis Pettendorf Grundschule zu fahren. Dort besteht ein gesicherter Anschluss zur Weiterfahrt nach Regensburg mit Ankunft am Hauptbahnhof um 08:33 Uhr. An schulfreien Tagen erfolgt die Bedienung von Schwetzendorf wie gewohnt mit der Fahrt um 7.50 Uhr in Richtung Regensburg. Der Bus um 7.14 Uhr ab Pielenhofen-Ost fährt künftig bereits um 711 Uhr.

Die Fahrzeiten der Linie 23 Sünching – Riekofen – Mintraching – Obertraubling – Regensburg Hbf. werden angepasst. Hierbei verschieben sich alle Abfahrtszeiten im Stundentakt ab Regensburg Hbf. von der Minute 30 auf die Minute 35.

+Auf der Linie 66 Oberpfraundorf – Beratzhausen – Hemau – Aichkirchen – Painten wird der Anschluss an die Linie 28 aus Richtung Regensburg optimiert. Die Fahrt ab Hemau Volksfestplatz (P+R) um 14.11 Uhr nach Painten wird auf 14.05 Uhr vorverlegt und ermöglicht an Schultagen die zeitnahe Weiterfahrt für Fahrgäste der Linie 28 mit Abfahrt um 13.20 Uhr in Regensburg Hbf.

Die Linie 142 Kneiting/Pielenhofen – Lappersdorf – Zeitlarn – Regenstauf bedient künftig bei der Fahrt um 13.12 Uhr ab Lappersdorf Gymnasium die Haltestellen Regenstauf Schulzentrum um 13.43 Uhr und Regenstauf Post um 13.46 Uhr. Die Bedienung der Haltestelle Regenstauf Zentrum/Bahnhof entfällt. Die Fahrzeiten im weiteren Linienverlauf werden entsprechend angepasst.

Bitte beachten Sie auch geringfügige Änderungen auf den Linien 42 (Eitlbrunn / Steinsberg) – Kallmünz – Burglengenfeld – Regenstauf – Zeitlarn – Regensburg Hbf. und 116 Rohrbach – Steinsberg – Regenstauf.

Die Fahrpläne aller Linien sowie weitere Informationen zu den RVV-Angeboten erhalten Sie über die RVV-App oder unter www.rvv.de.