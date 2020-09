Beschluss in Zeitlarn Grundstücke im Gewerbegebiet Neuhof/Mühlhof werden nicht in Erbpacht vergeben

Foto: Gemeinde Zeitlarn

Am Donnerstag, 3. September, trafen sich 17 Zeitlarner Gemeinderäte zur Sitzung in der Mehrzweckhalle und befassten sich unter anderem mit dem Gewerbegebiet Neuhof/Mühlhof, dem Geh- und Radweg in Neuhof und mit der Kanalsituation in Laub.