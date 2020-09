Straßennetz gestärkt Ortsumgehung Lederdorn für den Verkehr freigegeben

Foto: Ursula Hildebrand

Zweieinhalb Jahre Bauzeit, Gesamtkosten in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro und eine große Entlastung für Anwohner und Autofahrer: Die neue Ortsumgehung Lederdorn der Staatstraße 2132 in Chamerau ist seit Mittwoch, 2. September, offiziell für den Verkehr freigegeben. „Mit der neuen Umgehung wird Lederdorn nun noch ein Stück lebenswerter“, so Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer.