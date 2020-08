Mobilität Ab 1. September werden in allen RVV-Bussen wieder Tickets verkauft

Foto: Patrick Reinig

Zu Beginn der Corona-Krise wurde der Ticketverkauf in Bussen im Regensburger Verkehrsverbund eingestellt. Seit Anfang Juli haben die Busunternehmen im Stadt- und Regionalbusverkehr nach und nach ihre Fahrzeugflotten mit Schutzvorrichtungen im Fahrerbereich ausgerüstet und so den Verkauf von RVV-Tickets bereits in vielen Bussen wieder möglich gemacht. Der Freistaat Bayern hat die Unternehmen bei der Umsetzung dieser Schutzmaßnahme mittels eines Förderprogramms finanziell unterstützt.