Interviewreihe „Kleine Landsmannschaften – Große Geschichten“ – erste Folge ab 1. September online

Sylvia Stierstorfer. Foto: Martina Klinke

Unsere Landsmannschaften in Bayern sind sehr vielfältig. Manche von ihnen sind mitgliederstark und in der Öffentlichkeit sehr präsent, andere wiederum klein und vielen von uns nur wenig bekannt. In der neuen Interviewreihe „Kleine Landsmannschaften – Große Geschichten“ stellt die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, einige von ihnen vor.