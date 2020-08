Zugunsten des Ehrenamts Spendenflohmarkt – Johanniter-Ortsverband Regensburg sammelt für eigenes Vereinsheim

Die ehrenamtlichen Helfer des Johanniter-Ortsverband Regensburg haben sich die Umsetzung eines eigenen Vereinsheims zum Ziel gesetzt. Damit das Realität werden kann, haben die Ehrenamtlichen viele Aktionen geplant, unter anderem auch einen Spendenflohmarkt auf dem Gelände der Regionalgeschäftsstelle der Johanniter in Ostbayern in Haslbach in Regensburg.