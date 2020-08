Glückwunsch Innenminister Herrmann gratuliert Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zum 60. Geburtstag

ayerns Innen- und Kommunalminister Joachim Herrmann hat der Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in einem Glückwunschbrief zu deren 60. Geburtstag am 22. August gratuliert. Dabei hat er ihr für ihr verantwortungsvolles Wirken im Dienst der kommunalen Selbstverwaltung gedankt.

Regensburg. „Bei der Kommunalwahl 2020 haben Sie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg in das Amt an der Spitze ihrer Stadt gewählt. Trotz Corona-bedingter Erschwernisse widmen Sie sich den damit verbundenen anspruchsvollen Aufgaben mit viel Elan und Engagement“, so Herrmann. In den vergangenen zwölf Jahren habe Maltz-Schwarzfischer wertvolle Arbeit für die Stadt Regensburg geleistet, zunächst als Stadträtin und von 2014 bis 2020 als zweite Bürgermeisterin. „Sie haben sich stets in vielfältiger Weise in die Stadtpolitik eingebracht“, schreibt der Minister. Zentrale Themenbereiche seien für Maltz-Schwarzfischer dabei Soziales, Frauen und Integration gewesen. Schwerpunkte habe sie auch in den Bereichen Kultur und Umwelt gesetzt. „Mehr als drei Jahre lang hatten Sie zudem die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters zu führen. Dieser besonderen Herausforderung haben Sie sich mit großem persönlichen Einsatz, kompetent und tatkräftig gestellt“, lobte Herrmann.