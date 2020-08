Staatliches Bauamt informiert Sanierungsarbeiten an vier Staatsstraßen ab 20. August

Foto: Ursula Hildebrand

Ab Donnerstag, 20. August, beginnen die Arbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg zum Einbau eines Dünnschichtbelags an vier Staatsstraßen – zunächst an der Staatsstraße 2143 im Bereich der Anschlussstelle Bad Abbach und darauf folgend an der Staatsstraße 2146 zwischen Sünching und Oberehring, an der Staatsstraße 2125 bei Hofdorf, sowie an der Staatsstraße 2146 nördlich von Wörth (dem sogenannten „Sauberg“).