Mehr als 400.000 Euro Finanzielle Unterstützung für Kommunen im Landkreis – für Tobias Gotthardt eine wichtige Investition

Foto: Seitz

Das neue Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ unterstützt die Kommunen im Landkreis Regensburg. Zunehmender Gebäudeleerstand und Brachflächen in Stadt- und Ortskernen zeugen von einem Strukturwandel in den Städten und Gemeinden. In der Städtebauförderung von Bund und Freistaat erhalten die Städte und Gemeinden deshalb eine kräftige Unterstützung.