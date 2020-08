Frage der Sicherheit Sorge um den Sallerner Berg – Anwohner fürchten negative Auswirkungen des drohenden Baustellenverkehrs

1994 „verschluckte“ der Sallerner Berg ein Auto. Foto: Hubertus Gruber

Am Sallerner Berg in Regensburg brodelt es seit einiger Zeit. Nachdem bekannt geworden war, dass die Stadt den Baustellenverkehr für ein neues Schulzentrum über die Erzgebirgsstraße und den Reichen Winkel abwickeln will, erinnerte sich der ein oder andere an Vorfälle aus der Vergangenheit.