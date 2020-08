Verkehr Wenzenbacher Grüne lehnen Bau der Westumfahrung ab

Foto: 123rf.com

Am 21. Juli wurde im Gemeinderat in Wenzenbach der Bebauungsplan für den Bau der so genannten Westumfahrung behandelt. Die Baurechtschaffung für die Westumfahrung wird von der Fraktion der Grünen im Gemeinderat Wenzenbach abgelehnt.