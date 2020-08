Baustelle Kanalbauarbeiten im Gebiet Schmellerstraße frühzeitig beendet

Foto: Ursula Hildebrand

Seit Ende März 2020 werden in Regensburg in der Eichendorffstraße, der Nestoystraße, der Watzlikstraße und der Eberlstraße sowohl die Sammelkanäle als auch die Hausanschluss- und Straßenentwässerungsleitungen in offener Bauweise (mit Baugrube) erneuert.