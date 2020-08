Kanalbauarbeiten Verkehrsbeeinträchtigung in der Naabstraße an der Einmündung zur Frankenstraße

Foto: Ursula Hildebrand

Wegen Kanalbauarbeiten in der Naabstraße an der Einmündung zur Frankenstraße kommt es in Regensburg von Montag, 10. August, bis voraussichtlich Freitag, 14. August, zu Verkehrsbeeinträchtigungen.