Kommunalpolitik Bürgermeistertrio in Bach möchte viele Projekte voranbringen

Voller Tatendrang und mit vielen Fragen zu wichtigen Zukunftsthemen empfingen der neue Bacher Bürgermeister Thomas Schmalzl und seine beiden Stellvertreter Helmut Eckert und Wilhelm Baumer die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer bei ihrem Gemeindebesuch.

Bach. Die Abgeordnete zeigte sich begeistert, mit welchem Teamgeist die Bürgermeister an die vielfältigen Aufgabenstellungen herangehen: „Insbesondere kleinere Gemeinden müssen sich viele Gedanken machen, welche Projekte für sie zweckmäßig und finanzierbar sind. Der Freistaat unterstütz hier seine Kommunen mit vielen verschiedenen Förderprogrammen.“

Neuer Standort für Feuerwehrgerätehaus stellt Gemeinde vor große Herausforderung

Ein großes Anliegen ist den Bürgermeistern die künftige Entwicklung der Feuerwehr. In Bach steht eine Ersatzbeschaffung für die beiden in die Jahre gekommenen Fahrzeuge an. Diese werden dann nicht mehr in das Feuerwehrgerätehaus passen, dessen Platzangebot und Lage im Ortskern jetzt schon beengt ist. Nach Auskunft von Wilhelm Baumer empfiehlt Kreisbrandrat Wolfgang Scheuerer deshalb die Realisierung eine größeren und den Förderbestimmungen angemessenen Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle. Dies bedeutet für die Gemeinde allerdings, dass zusätzlich zu den Kosten für einen Neubau ein geeignetes Grundstück gefunden und erworben werden muss. Deshalb denken die Bürgermeister darüber nach, möglicherweise den bisherigen Standort ohne Fördermittel auszubauen. „"Das ist keine leichte Entscheidung, denn hier geht es um große Ausgaben für die Gemeinde“, so Sylvia Stierstorfer. Sie empfiehlt nochmals das Gespräch mit dem Kreisbrandrat zu suchen und alle Optionen, gemessen an den Möglichkeiten der Gemeinde, auszuloten: „Die zur Verfügung stehenden Fördermittel gehen weit über den Bau von Stellplätzen hinaus. Gemeinsam kann sicherlich eine gute Lösung für Bach gefunden werden.“

Versorgungsauflage für Staatsstraße möglicher Ansatz für Mobilfunkabdeckung

Des Weiteren bemüht sich die Gemeinde darum, die weißen Flecken bei der Mobilfunkversorgung zu beseitigen. Baumer erläuterte, dass die bisherige Resonanz leider sehr ernüchternd sei. Die Markterkundung ergab, dass kein Mobilfunkbetreiber die Versorgung eigenwirtschaftlich ausbauen möchte. Auch die Suchkreisabfrage zur Nutzung eines geförderten Masten brachte bereits zwei Absagen. Die Rückmeldung eines Betreibers fehlt noch. Stierstorfer ist dieses Problem bekannt. Der Freistaat verfolge dieses Thema mit Nachdruck und hat auch bereits darauf hingewiesen, dass die Versorgungsauflagen für die Verkehrswege bis Ende 2024 erfüllt sein müssen. Hier sieht Stierstorfer einen Ansatzpunkt für die Ortsteile Demling und Frenkofen wegen der Lage an der Staatsstraße 2125.

Ausbau der Staatsstraße wird immer drängender

Im Zusammenhang mit der Staatsstraße erkundigte sich Bürgermeister Schmalzl bei der Abgeordneten nach dem Sachstand des seit Jahren geplanten Ausbaus. Er verwies darauf, dass in der Straße verlaufende Wasserleitung dringend erneuert werden müsste und man auch deshalb auf den Ausbau angewiesen sei. Stierstorfer erläuterte, dass die Gelder für diese Maßnahme vorgehalten werden und die Planung stehe. Doch es laufe nach wie vor eine Anliegerklage beim Verwaltungsgericht Regensburg. Ein Verhandlungstermin sei noch nicht bekannt.

Erweiterung des Kindergartens sowie des Geh- und Radwegenetzes auf der Agenda

Kindergartenplätze werden künftig auch in Bach knapp. Deshalb möchte sich die Gemeinde frühzeitig und die Erweiterung einer Kindergartengruppe kümmern, so Wilhelm Baumer. Helmut Eckert erkundigte sich nach den Fördermöglichkeiten für die Erweiterung des Radwegenetzes. Der alte Bahndamm würde sich aus seiner Sicht für einen Radweg anbieten. Und auch der geplante Gehwegneubau zwischen Demling und Neudemling wurde thematisiert. Sylvia Stierstorfer erläuterte die Fördermöglichkeiten im Bereich der Kindergartenerweiterung und bot an, auch für das Thema Geh- und Radwege entsprechende Informationen in Erfahrung zu bringen.