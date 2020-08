Freizeit Regensburgs Oberbürgermeisterin besucht Ferienangebot für Kinder von Beschäftigten

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat am 3. August 2020 die Ferienbetreuung für Kinder städtischer Bediensteter im Von-Müller-Gymnasium besucht und sich vor Ort ein Bild über das diesjährige Programm gemacht.

Regensburg. Schon seit 19 Jahren organisiert die Stadt Regensburg in der ersten Hälfte der Sommerferien ein Betreuungsangebot für alle Kinder von städtischen Bediensteten im Alter von drei bis zwölf Jahren. Daran sollte auch die besondere Situation durch Covid-19 nichts ändern.

Auch in diesem Jahr wird die Betreuung wieder von der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH Regensburg durchgeführt. Die Organisatorinnen Sandra Friedrich und Annika Eichermüller sind erleichtert, dass der Freistaat Bayern kurzfristig grünes Licht gegeben hat und somit die Ferienbetreuung Sommerkinder mit umfassendem Hygienekonzept doch noch stattfinden kann. Die gfi ist seit vielen Jahren Partnerin verschiedener Unternehmen und Behörden in Regensburg. „Unser buchstäblich bewegtes und bewegendes Programm steht dieses Jahr unter dem Motto ‚Sommerkinder – WELLness Wochen‘ und lässt die Kinder unter anderem mit monströsen Gestalten auf Entdeckungsreise gehen, in fremde Welten und Kulturen eintauchen, allerlei Skurriles und Sonderbares erleben sowie auf den Wellen des Klang-Ozeans tanzen und es sich dort so richtig gut gehen lassen“, erklärte Sandra Friedrich.

„Familien- und Frauenförderung hat in der Stadtverwaltung Regensburg schon lange einen sehr hohen Stellenwert“, betonte die Oberbürgermeisterin. „Die letzten Wochen und Monate waren vor allem für Familien und ihre Kinder besonders herausfordernd. Die Situation hat auch viele Kinder belastet. Umso mehr freut es mich, sie hier so entspannt und freudig spielen zu sehen“, so Maltz-Schwarzfischer.

Die gfi bietet ein abwechslungsreiches Programm bei dem die Kinder von qualifiziertem Personal betreut werden. Eltern, insbesondere wenn sie arbeiten müssen, werden so in der Ferienzeit entlastet.