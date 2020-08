Förderbescheid 249.177 Euro für „Heimat leben und erleben im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz“

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker übergibt Förderbescheid für Projekt des Landschaftspflegeverbands Neumarkt in der Oberpfalz. Foto: StMFH

„Gerade jetzt steht das Entdecken der eigenen Heimat mehr im Fokus denn je: Einzigartige Kultur- und Naturlandschaften, moderne Highlights neben Traditionen und Bräuchen – all das macht den Reiz und die Unverwechselbarkeit von Bayerns Regionen aus“, betonte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Übergabe des Förderbescheids an Landrat Willibald Gailler am Dienstag, 4. August, in Neumarkt in der Oberpfalz.