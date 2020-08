Erfolgreiche Intervention Grünes Licht für die Corona-App an Bayerns Schulen

Mitglieder des Regensburger Jugendrates und Schülerinnen sowie Schüler hatten sich an Tobias Gotthardt, Jugendpolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, gewandt und um Unterstützung für die Zulassung von Handys und Corona-App an Schulen geworben.

Kallmünz. Eine Anfrage an den Ministerialbeauftragten war zunächst negativ beschieden worden. Nun überbrachte Gotthardt die gute und pragmatische Nachricht: Kultusminister Michael Piazolo empfehle allen in der Schule die Verwendung der App. Die Handys der Schüler sollten dafür lediglich stumm geschalten werden. Für Gotthardt ein Beispiel dafür, „wie genau der Kultusminister in einer nicht einfachen Situation für alle hinhört, hinschaut und reagiert“. Vor knapp zwei Wochen hatte Gotthardt sich an Piazolo und Staatssekretärin Anna Stolz gewandt und um Unterstützung in der Angelegenheit gebeten: „Ich verstehe das Anliegen der Jugendlichen, unterstütze es“, so der Landtagsabgeordnete.

Am Freitag, 31. Juli, nun die Antwort des Ministers: Vorfahrt für Sicherheit. Ausdrücklich empfehle er deshalb allen in der Schule die Anwendung der Corona-Warnapp. Um den Unterricht trotzdem nicht zu stören, sollten die Mobiltelefone einfach stumm geschalten werden. Für Gotthardt ist seine Anfrage damit erfolgreich geklärt und „dem wichtigen Anliegen des Regensburger Jugendbeirates vollumfänglich Rechnung getragen“.