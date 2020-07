Mobilität RVV gibt Senkung der Mehrwertsteuer durch besondere Tarifangebote an Kunden weiter

Ab dem 1. August bietet der RVV seinen Stamm- und Gelegenheitskunden besondere Rabattangebote. Und dies durchgehend bis zum 31. Dezember dieses Jahres.

Regensburg. VInhaber eines Jahres-, Sechs-Monats- oder Öko-Abos sowie Fahrgäste, die ein Job-Ticket des RVV nutzen, können werktags ab 19 Uhr sowie am Wochenende ganztags bis zu vier Personen gratis in Bussen und Bahnen mitnehmen. Bis Ende des Jahres wird die zeitliche Beschränkung von Montag bis Freitag aufgehoben. Fünf Monate lang bietet der Verbund seinen Stammkunden die Möglichkeit, rund um die Uhr gemeinsam mit bis zu vier Personen in Bussen und Bahnen unterwegs zu sein. „Bis Ende des Jahres können unsere Abokunden zum Beispiel bereits für die Fahrt zur Arbeitsstätte tagsüber weitere Personen kostenfrei auf ihrem Ticket mitnehmen“, so Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein. „Mitgenommen werden können Familienangehörige, Bekannte oder auch Kollegen, die den RVV einfach einmal ausprobieren möchten. Selbstverständlich gilt dieses Angebot auch für alle Kunden, die sich vielleicht erst jetzt für das günstige RVV-Abo „12 zu 9“ entscheiden wollen.“ Die zeitliche Ausweitung der Mitnahmeregelung gilt ausschließlich für Kunden von Jahres-, Öko- und Sechs-Monats-Abonnements sowie für Job-Ticket-Kunden.

Fahrgäste, die nur gelegentlich RVV fahren: Beim Kauf über die RVV-App gibt es nicht zwei, sondern zehn Prozent Ermäßigung auf alle Einzel-Tickets.

Nutzt jemand nur hin und wieder Bus und Bahn im Verbundgebiet, wird häufig ein Einzel-Ticket als Fahrschein gewählt. Für spontane Kunden gewährt der RVV über den Ticketshop der RVV-App bis Ende des Jahres zehn Prozent Preisnachlass auf das Einzel-Ticket. Das Einzel-Ticket auf dem Handy ist nach wenigen Klicks überall und rund um die Uhr verfügbar – auch ohne Ticketautomat. Nach einmaliger Registrierung über die App kann ein Handy-Ticket bis wenige Minuten vor Abfahrt, zum Beispiel direkt an der Haltestelle, erworben werden.

Eine Zusammenfassung der Kundenvorteile ist zum Start der Aktion im Internet unter www.rvv.de nachzulesen.