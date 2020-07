Für weitere zwei Jahre Dr. Hermann Hage bleibt Referent für Bildung der Stadt Regensburg

Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl

In der Stadtratssitzung am 23. Juli 2020 wurde in geheimer Wahl die Amtszeit des Bildungsreferenten Dr. Hermann Hage (65) um weitere zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2022, verlängert. Mit 47 Stimmen von 48 anwesenden Stadträten fiel die Wahl eindeutig aus.