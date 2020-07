Bei Veranstaltungen Tschechien führt Maskenpflicht teilweise wieder ein

Der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech hat am Donnerstagabend, 23. Juli, im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ab Mitternacht von Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Juli, auf dem gesamten Gebiet der Tschechischen Republik wieder die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken beziehungsweise Gesichtsmasken beim Besuch von Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in Innenräumen gilt.

Oberpfalz. Dies betrifft auch Hochzeiten und Beerdigungen. Einkaufszentren und öffentliche Verkehrsmittel sind hingegen ausgenommen, die Pflicht betrifft vor allem Tanzveranstaltungen, Clubbesuche und Konzerte.

Hintergrund für die Wiedereinführung der Maskenpflicht ist die Entwicklung der Corona-Situation im östlichen Teil der Tschechischen Republik und in Prag. Dort kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Neuinfektionen. Im westböhmischen Raum beziehungsweise im Grenzgebiet zu Bayern ist die Situation hingegen stabil.

Aktuell sind in der Tschechischen Republik über 5.000 Menschen an Corona erkrankt. Bis Donnerstagabend kamen 159 neue bestätigte Fälle hinzu. Laut Gesundheitsminister Vojtech ist die Situation nicht alarmierend. Man sei sich jedoch bewusst, dass ein gewisses Risiko bestehe und man vorbeugende Maßnahmen treffen müsse. Daher werden Großveranstaltungen in Innenräumen ab Montag auch auf maximal 500 Personen begrenzt.