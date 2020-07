Förderbescheide 851.000 Euro für die Stärkung der regionalen Identität in der Oberpfalz

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker übergibt Förderbescheide für den Oberpfalz Marketing e. V., den Bezirk Oberpfalz und den Landkreis Cham an Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler. Foto: StMFH

„Einzigartige Kultur- und Naturlandschaften, moderne Highlights neben gelebten Traditionen und Bräuchen, all das macht den Reiz und die Unverwechselbarkeit von Bayerns Regionen aus“, betonte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Übergabe der Förderbescheide an Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler am Mittwoch, 22. Juli, in München.