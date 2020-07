Förderbescheide Freistaat setzt auf die Stärkung und Vermarktung regionaler Identität

Foto: Bayer. Finanzministerium

Chams Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler konnte am Mittwoch, 22. Juli, in München aus der Hand von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker Förderbescheide zum Thema „Regionale Identität“ in Empfang nehmen.