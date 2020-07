Verkehr Stadt stellt Tempo 30 auf dem Prüfstand – Messungen sollen Bedarf in der Weißenburgstraße beweisen

Foto: Dr. Josef Zimmermann

In der Tempo-30-Zone in der Weißenburgstraße wird endlich an zwei Stellen die tatsächliche Luftbelastung gemessen. Der Planungsausschuss kommt nun dem CSU-Antrag nach. Damit erfüllt sich auch die CSU-Forderung, die Geschwindigkeitsbeschränkung in der Weißenburgstraße auf Tempo 30 nur solange festzuschreiben, bis die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.