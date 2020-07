Stadtwerk informiert Umleitung des Linienverkehrs aufgrund einer Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße und Dr.-Gessler-Straße

Am 25. Juli wird die Dr.-Gessler-Straße und vom 27. Juli bis zum 28. Juli die Friedrich-Ebert-Straße aufgrund einer Kran-Montage und Demontage gesperrt. Es kommt zu einer Umleitung der Buslinie 10.

Regensburg. Sperrung Dr.-Gessler-Straße am 25. Juli

Im Zeitraum von 7 Uhr bis 16.30 Uhr wird die Dr.-Gessler-Straße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und Dürerstraße wegen einer Kran-Demontage komplett gesperrt. Die Umleitung der Linie 10 erfolgt beidseitig über die Klenzestraße und die Kirchmeierstraße. Folgende Haltestellen werden nicht bedient: Dr.-Gessler-Straße, Dürerstraße, Schwalbenneststraße und Dechbetten Telis-Finanz.

Sperrung Friedrich-Ebert-Straße von 27. bis 28. Juli

Wegen der Montage eines Baukrans, wird die Friedrich-Ebert-Straße in der Zeit vom 27. Juli, ab 7 Uhr, bis zum 28. Juli, ungefähr 16.30 Uhr, nicht angefahren. Die Fahrten der Buslinie 10 nach Königswiesen enden bereits an der Haltestelle Klenzestraße. Folgende Haltestellen werden in diesem Zeitfenster nicht angefahren: Kirche St. Paul, Königswiesen und Friedrich-Ebert-Straße.