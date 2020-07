Politik Nach der Corona-Zwangspause – der neue Jugendbeirat hat seine Vorsitzenden gewählt

Lennart Kammler (zweiter Stellvertreter), Leyla Stanojevic (Vorsitzende), Sirin Aslanca (erste Stellvertreterin), Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl

Die Wahlparty war bereits am 7. März , doch wegen der Corona-Schutzmaßnahmen konnte sich der neue Jugendbeirat erst am 16. Juli 2020 zu seiner konstituierenden Sitzung im Leeren Beutel treffen. In geheimer Abstimmung wählten die 25 stimmberechtigten Mitglieder dabei ihren Vorstand für die Amtsperiode 2020 bis 2022.