Kranarbeiten Sperrungen in der Friedrich-Ebert-Straße am 25., 27. und 28. Juli

Foto: Sandra Dombrovsky/123rf.com

Aufgrund von Kranarbeiten muss die Durchfahrt von der Dr.-Gessler-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Hausnummer 1 am Samstag, 25. Juli, von 7 Uhr bis 16.30 Uhr gesperrt werden.