Umleitung eingerichtet Asphaltflickarbeiten auf der Regensburger Straße in Wörth an der Donau – Vollsperrung nötig

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, und eventuell noch am Mittwoch, 22. Juli, werden die Asphaltflickarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg an der Staatsstraße 2125 (Regensburger Straße) in Wörth an der Donau durchgeführt . Wegen der beengten Verhältnisse ist eine Vollsperrung zwischen der Einmündung „Im Haslet“ und der Einmündung der Kreisstraße R7 (Bahnhofstraße) notwendig.