Sonderbeauftragter „Religionsfreiheit ist und bleibt ein hohes, weltweit gefährdetes Gut“

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt leitet als Vorsitzender den Europaausschuss im Bayerischen Landtag. Am Mittwochnachmittag, 8. Juli, hat sich der Abgeordnete und europapolitische Sprecher der Freien Wähler-Landtagsfraktion aus Kallmünz gegenüber der Presse dazu geäußert, dass der Posten des n für Religionsfreiheit auf europäischer Ebene nun doch wieder eingerichtet werden soll.

Kallmünz/München. Gotthardt sagte: „Ich begrüße ausdrücklich die eben gemachte Ankündigung der Europäischen Kommission, entgegen der ursprünglichen Pläne den Posten des Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit auf europäischer Ebene wieder einzurichten und ihn bei Margaritis Schinas, dem Kommissar für die Förderung des europäischen Lebensstils anzusiedeln.“ Die Kommission komme damit einer Forderung nach, die Gotthardt, der auch parlamentarischer Stellvertreter des bayerischen Europaministers im europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) ist, bereits vor Wochen im Plenum des Landtags klar formuliert hatte und zuletzt in einem gemeinsamen Brief mit Fraktionsvorsitzendem Florian Streibl unterstrichen hatte. „Religionsfreiheit ist und bleibt ein hohes, weltweit gefährdetes Gut. Es muss unsere europäische Pflicht sein, dafür weltweit einzutreten“, so Gotthardt, der auch Stellvertreter des Europaministers im Europäischen Ausschuss der Regionen ist.